Gazzetta - Arabia su Osimhen, offerta choc dell'Al Hilal: la reazione del nigeriano

I sauditi dell’Al Hilal, preso atto dell’interruzione della strada per arrivare a Mbappé, sono sempre più sulla rotta di Victor Osimhen. Nelle ultime ore avrebbero ulteriormente rilanciato: 40 milioni di euro l’anno per cinque stagioni per averlo a Riad con Milinkovic e il vecchio compagno Koulibaly. Una cifra shock. Che però non scalfisce, almeno apparentemente, la serenità dell’uomo mascherato, il simbolo dello scudetto del Napoli, il centravanti che ha fatto cambiare colore ai capelli di molti ragazzini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

