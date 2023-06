Gazzetta - Assalto Bayern a Osimhen, già contattato l'entourage: la risposta del nigeriano

Il Bayern Monaco vuole Victor Osimhen. La prima scelta è Kane, ma il bomber inglese è prossimo ai 30 anni e il Tottenham chiede circa 100 milioni

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il club tedesco, intanto, ha sondato l’entourage del giocatore, per capire se c’è gradimento per un ritorno in Bundesliga. Osimhen se ne sta in vacanza a casa, ma non preclude alcuna possibilità. Può serenamente restare al Napoli, ma al tempo stesso è molto ambizioso e sa che ci sono club importanti pronti ad investire su di lui e rimane aperto per ascoltare proposte stimolanti.