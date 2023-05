Gazzetta - Benitez tentazione forte: contatti costanti, ADL intrigato da un'idea

La tentazione più forte per sostituire Spalletti riguarda Rafa Benitez. Esperto di modelli vincenti

La tentazione più forte per sostituire Spalletti riguarda Rafa Benitez. Esperto di modelli vincenti, non solo ha arricchito il palmares ma anche guidato una transizione ideologica verso la dimensione internazionale che con questa proprietà il Napoli non aveva mai avuto prima. Un aspetto così importante, nell’analisi dell’evoluzione della società, che ha creato un forte legame di stima tra il tecnico e De Laurentiis. Si mantengono in contatto e si confrontano, la prospettiva di consegnargli una rosa ben più competitiva rispetto a dieci anni fa intriga il presidente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.