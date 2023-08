Gazzetta - Bocche cucite per Lindstrom in casa Napoli: il motivo

Così la Gazzetta dello sport scrive sul possibile approdo in azzurro del danese classe 2000.

"Il Napoli ha già raggiunto un accordo con Lindstrom: dalla Germania è rimbalzato del viaggio verso l’Italia di Lindstrom già in nottata. Ma al di là dell’arrivo fisico del giocatore, che probabilmente effettuerà le visite mediche domani, contano le intese che si stanno raggiungendo in queste ore". Così la Gazzetta dello sport scrive sul possibile approdo in azzurro del danese classe 2000.

"E adesso sono le società che stanno discutendo sul valore del cartellino, che dovrebbe essere fissato intorno ai 25 milioni fra parte fissa e bonus. Poi ci sono altre modalità e rateizzazioni da stabilire (il Napoli vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto). Ma il fatto che l’Eintracht abbia deciso di non far giocare il proprio gioiello significa che l’affare è ben avviato. Dal Napoli ovviamente bocche cucite, anche perché dopo l’amaro esito della trattativa con il Celta Vigo per il centrocampista Gabri Veiga, non si dà nulla per scontato".