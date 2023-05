Gazzetta - Braccio di ferro ADL-Spalletti: se lascia diverse penali e rischia anno di stop

Braccio di ferro tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti: così riassume la situazione attuale tra presidente e allenatore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Braccio di ferro tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti: così riassume la situazione attuale tra presidente e allenatore l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Quella freddezza nata in marzo, quando il presidente ha annunciato di aver blindato unilateralmente il proprio allenatore, non si è mai sciolta. Alla base della differente posizione non una questione squisitamente economica - ché il toscano non ha fatto richieste e non riduce il tutto a questioni di soldi - ma di progetti e garanzie tecniche. Al tempo stesso De Laurentiis ritiene blindato l’allenatore, ché se volesse andar via pagherebbe diverse penali, rischiando di dover restare fermo per un anno. Ecco perché parlare di braccio di ferro rende l’idea.