Gazzetta - Campionato riaperto grazie all'Inter! Tutti in corsa, distanze colmabili con ancora 22 giornate

© foto di www.imagephotoagency.it

Campionato riaperto per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dopo il ko del Napoli a Milano. Ecco il commento in apertura del quotidiano: "L’Inter ha salvato il campionato dal rischio di una “Napoli-crazia”, di una Serie A già decisa a gennaio o quasi. La capolista è caduta, viva la capolista. Prima sconfitta in campionato per Luciano Spalletti.