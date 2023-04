Gazzetta - Come Koulibaly, ma stavolta è Scudetto in casa della rivale! Non si può chiedere di più

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport celebra il trionfo del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport celebra il trionfo del Napoli: "All’ultimo respiro, come quella volta Koulibaly. Ma stavolta lo scudetto non scapperà. Anzi, il Napoli potrà già festeggiarlo domenica prossima, a pranzo, all’ora delle sfogliatelle, se la Lazio non batterà l’Inter e i ragazzi di Spalletti, il giorno prima, avranno scucito 3 punti alla Salernitana.

Se c’era un modo per togliersi di dosso, in una notte sola, la violenta delusione per l’eliminazione dalla Champions, eccola: saccheggiare lo stadio di una rivale storica, la Signora degli scudetti, all’ultimo minuto, dopo aver tremato per due gol subiti e annullati (giustamente). Il popolo non poteva chiedere di più".