Gazzetta - Due addii in mediana in estate: ecco i possibili sostituti

Obiettivo: rinforzare il centrocampo dove ci saranno due uscite in estate. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così sulle prossime mosse in chiave mercato del Napoli.

"Lo scouting azzurro, coordinato da Maurizio Micheli, è sempre al lavoro insieme al d.s. Cristiano Giuntoli alla ricerca di nuovi prospetti. E il reparto in cui si accentrano le attenzioni in questo momento è il centrocampo. Visto che Ndombele rientrerà al Tottenham dal prestito e Demme vuole cercare fortuna altrove. Fra i tanti ci sono due prospetti sotto stretta osservazione. Il senegalese classe 2003 Pape Diop, mediano fisico e con buoni piedi dello Zulte Waregem: potrebbe crescere accanto a Lobotka e diventarne intanto il vice. Altro talento seguito da tempo è il tedesco dell’Udinese Lazar Samardzic, classe 2002, già pronto per il salto di qualità.