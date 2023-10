Gazzetta - E' passata a nuttata? Garcia porta via due buone notizie da Verona

Il Napoli porta con sé due buone notizie via da Verona. All'indomani del successo in campionato è tempo di bilanci

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli porta con sé due buone notizie via da Verona. All'indomani del successo in campionato è tempo di bilanci e La Gazzetta dello Sport si esprime così: "Chissà se Rudi Garcia, uomo raffinato che ama citazioni e frasi a effetto, conosce Eduardo De Filippo. La “nuttata” è passata? Vedremo. Intanto è arrivato un bel pomeriggio. La trasferta di Verona regala ancora un sorriso al Napoli. L’anno scorso al Bentegodi era iniziato il viaggio verso lo scudetto, ieri i campioni d’Italia hanno festeggiato una vittoria importante perché porta con sé due buone notizie. La prima è la risposta generale alla sconfitta con la Fiorentina e al momento difficile dell’allenatore: sarebbe bastato un insuccesso per aprire ufficialmente la crisi e per inguaiare Garcia, al di là delle dichiarazioni di De Laurentiis. E invece la squadra ha remato compatta verso l’obiettivo.

L’altra buona notizia riguarda i sostituti degli infortunati Osimhen e Anguissa: Raspadori è stato bravissimo sia dal punto di vista tecnico che tattico, legando il gioco molto bene, e Cajuste ha disputato la miglior partita con la maglia del Napoli".