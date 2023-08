Gazzetta ed il nome a sorpresa: "Occhio ad Amrabat, per ADL-Commisso possibile intesa volante"

Attenzione anche sugli sviluppi per Sofyan Amrabat, classe 1996, ormai ai margini della Fiorentina e che pare destinato verso la Premier.

Sofyan Amrabat ed un possibile colpo last minute per il Napoli. Del centrocampista della Fiorentina scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "A proposito di situazioni in evoluzione, attenzione anche sugli sviluppi per Sofyan Amrabat, classe 1996, ormai ai margini della Fiorentina e che pare destinato verso la Premier.

Il club viola non ha però ritenuto soddisfacenti le proposte fin qui arrivate ed ecco che gli ottimi rapporti fra Commisso e De Laurentiis potrebbero partorire una intesa volante. Il marocchino, tre anni fa, nonostante Napoli e Verona avessero un accordo di massima, preferì andare alla Fiorentina. Bisogna valutare cosa ne penserebbe il giocatore e con quale motivazioni arriverebbe".