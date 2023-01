Gazzetta - Elmas-Ndombele in rampa di lancio: due big possono restare fuori

Nelle alternanze ormai consuete, sarà possibile vedere Mario Rui dall’inizio, al posto di Olivera. Così come fra Politano e Lozano".

Luciano Spalletti deve lucidare la brillantezza e ritrovare subito la vittoria . Secondo la Gazzetta dello Sport da un lato c’è l’esigenza di far risalire le condizioni complessive della squadra, dando minuti nelle gambe a più uomini possibili, al tempo stesso c’è bisogno che fra quelle gambe ce ne siano diverse paia in grado di girare a ritmi più alti: " Probabilmente è in mezzo al campo che serve qualcosa di diverso.Per quanto visto a Milano Elmas e Ndombele appaiono i maggiori candidati, quantomeno a giocare di più. Se poi sarà dall’inizio o meno vedremo.

Elmas potrà essere una soluzione come mezzala in mezzo al campo ma anche come esterno del tridente. Con Kvaratskhelia che non sarebbe scandaloso veder partire dalla panchina. Ché con le sue sterzate potrebbe diventare più decisivo nell’ultima mezz’ora puntando un difensore anche un po’ stanco. E il possibile utilizzo di Raspadori - nella posizione di elastico fra sottopunta e mezzala sinistra fra 4-2-3-1 e 4-3-3 - avvalorerebbe questa ipotesi. Che poi questo capiti in corsa o dall’inizio dipenderà anche dal tipo di strategia adottata da Spalletti. Anche Ndombele ha mostrato di essere in buona condizione, mentre magari in questa fase Zielinski sta faticando di più. E poi, nelle alternanze ormai consuete, sarà possibile vedere Mario Rui dall’inizio, al posto di Olivera. Così come fra Politano e Lozano".