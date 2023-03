Gazzetta - Era un puntino in mezzo ad 8: come Kvara non ce ne sono in italia!

"C’è una immagine già diventata virale: è un frame pochi attimi prima dell’esplosione di gioia del Maradona"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"C’è una immagine già diventata virale: è un frame pochi attimi prima dell’esplosione di gioia del Maradona", scrive la Gazzetta dello Sport in riferimento al momento in cui Kvaratskhelia con la sua favolosa sterzata manda fuori tempo tre difensori e il portiere, mentre altre quattro maglie bianche dell’Atalanta cercano di togliergli spazi e pallone: "In mezzo lui, il georgiano che sta affascinando il mondo intero del pallone, che con grazia da ballerino di danza classica e potenza da centravanti, scaglia il suo destro perentorio, che mette la griffe a una prova eccellente del Napoli. Se non hai visto la partita, guardando quel fermo immagine pensi: ma quel puntino azzurro tutto solo, come ha fatto gol? Lo ha realizzato da fuoriclasse vero: rendendo semplice un’azione complicatissima.