Gazzetta esalta Mazzarri: "Cambi e uomini, ha azzeccato tutto! E' il primo gol è studiato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Elogio a Walter Mazzarri su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Lui il vero artefice del trionfo del Napoli in Supercoppa contro la Fiorentina.

"Il tecnico azzurro ha azzeccato tutto: modulo, uomini, spirito. Invece di rincorrere il passato e la bellezza di Spalletti, ha badato al sodo, come si deve nell’emergenza: difesa a tre, linee chiuse, lotta e ripartenza. Il primo gol di Simeone e l’ultimo di Zerbin a campo aperto. Lui, sì, che è stato un ottimo rappresentante dell’italianità. Ma anche idee moderne: l’assist di Juan Jesus per l’1-0 non è stato casuale, ma studiato. E’ il braccetto che si alza per fregare le preventive".