Gazzetta - Fabian si ferma, dubbio Zielinski: oggi visita per capire se ci sarà a Bergamo

Possibile emergenza a centrocampo per la gara contro l'Atalanta. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che aggiorna la situazione infortunati: "Fabian Ruiz non ha svolto la sessione di allenamento di ieri per sindrome influenzale. È lo spagnolo il dubbio più grosso, oltre a Zielinski che stamane sarà visitato dallo staff medico per capire di che entità sia il problema alla coscia sinistra che lo ha portato a uscire anzitempo dal playoff vinto dalla sua Polonia".