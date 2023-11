Gazzetta - Facce cambiate, ci sono più sorrisi: squadra rimasta colpita da Mazzarri

Come rivela La Gazzetta dello Sport, le facce sono cambiate. Si vedono più sorrisi, più convinzione, meno teste basse

© foto di SSCNAPOLI

Come rivela La Gazzetta dello Sport, le facce sono cambiate. Si vedono più sorrisi, più convinzione, meno teste basse. Sensazioni, che andranno poi confrontate sul campo con prestazioni e risultati convincenti per acquisire ulteriore fiducia. Per ora restano queste sensazioni positive nel gruppo, con i giocatori che sono rimasti colpiti anche dalla riunione tecnica avuta ieri con Walter Mazzarri, che ha confermato empatia con i propri calciatori, oltre che metodo di lavoro e competenza.