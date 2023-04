Gazzetta - Garanzia Osimhen verso la Juventus, ma c'è Zielinski in riserva

Garanzia Osimhen, Zielinski scarico, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando il magic Moment del primo e le difficoltà del secondo

© foto di www.imagephotoagency.it

Garanzia Osimhen, Zielinski scarico, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando il magic Moment del primo e le difficoltà del secondo. La doppia sfida con il Milan infatti ha messo in luce quanto Osimhen sia fondamentale nei meccanismi azzurri e quanto serva il miglior Zielinski, quello che purtroppo non si è visto: "Avere Osimhen in campo rappresenta una certezza della quale il Napoli non può in alcun modo fare a meno. Victor c’è ed anche con la sua sola presenza - visto che la condizione non è ancora delle migliori - è in grado di condizionare le difese avversarie.

Adesso c’è chi magari è un po’ in “riserva” dal punto di vista mentale e tra questi elementi figura Zielinski che di energie ne ha spese tante in questa stagione anche con la sua nazionale. Anche quando in due circostanze - una all’andata e l’altra al ritorno - ha avuto l’occasione di poter sparare a rete purtroppo lo ha fatto a salve. Eppure, Spalletti non ha mai fatto venire meno la sua fiducia nei confronti di Piotr. Quel gap di convinzione con i migliori interpreti del suo ruolo, Zielinski non è riuscito evidentemente a colmarlo e chissà se questo influenzerà il Napoli in prospettiva rinnovo".