Gazzetta - Garcia a rischio esonero se non vince le prossime tre partite

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Garcia ha un mini-ciclo in cui il pareggio non è previsto: perché gli avversari sono tutti in zona retrocessione, sia che si parli di Serie A, sia di Champions e nello specifico di Bundesliga. Infatti la Salernitana è ultima e non ha mai vinto una gara, l’Union Berlino perde costantemente da dieci gare consecutive e l’Empoli è la squadra del massimo campionato italiano col maggior numero di sconfitte: 7 su 10. Tutto ciò premesso se non arriveranno queste tre vittorie la posizione del tecnico francese da precaria diventerebbe insostenibile.