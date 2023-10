Gazzetta - Garcia è in confusione totale! A cosa serve rosa lunga se non cambia nessuno?

Rudi Garcia sembra in confusione totale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia sembra in confusione totale. I capi d’accusa sono tanti. Primo: il francese ha confermato integralmente la formazione titolare di martedì contro il Real. Allora a cosa serve la rosa lunga? Italiano ha cambiato sette giocatori di movimento su dieci dopo la sfida di giovedì in Conference e la squadra non ne ha risentito, segnale che in allenamento si lavora benissimo. Questo è il modo per non sentire le fatiche di coppa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.