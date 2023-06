Gazzetta - Garcia vuole un Napoli con più moduli: queste le prime idee

A scrivere sulle idee del nuovo tecnico è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Un Napoli che possa variare modulo a seconda delle esigenze: queste una delle priorità di Rudi Garcia. A scrivere sulle idee del nuovo tecnico è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Garcia nella sua carriera ha dimostrato di non essere rigido nel modo di far giocare le proprie squadre, ma di saperlo adattare alle qualità dei propri calciatori.

Ecco perché, pur partendo dal 4-3-3, non saranno precluse varianti. Una prima delle altre: il 4-2-3-1. Un sistema che a volte ha usato anche Spalletti ed è utile anche per valorizzare le qualità di Giacomo Raspadori, brillante anche con la nazionale ieri nella vittoria in Olanda. Però è chiaro che prima di giocare con maggiori soluzioni in avanti, bisognerà verificare che funzionino bene gli equilibri in chiave difensiva. E soprattutto capire che tipo di giocatori arriveranno a centrocampo, il reparto dove numericamente dovrebbero esserci i maggiori cambiamenti".