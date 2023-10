Gazzetta - Giallo Osimhen, si attende la verità sulle sue condizioni dopo l'infortunio

Così La Gazzetta dello Sport riassume la preoccupazione per le condizioni dell'attaccante

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giallo Osimhen: atterrato in nottata a Napoli, ora nuova risonanza ed eco per verificare se ci sono problemi al ginocchio. Così La Gazzetta dello Sport riassume la preoccupazione per le condizioni dell'attaccante, infortunatosi durante l'amichevole della Nigeria con l'Arabia Saudita: "Vedremo se oggi verrà risolto il giallo sulle condizioni di Victor Osimhen e alla fine i nuovi esami a cui verrà sottoposto il centravanti del Napoli, renderanno più chiara la sua condizione fisica.

Crampi è stata la prima notizia emersa dal campo, data dallo staff medico della Nigeria. Poi nella giornata di sabato, prima il giocatore è stato sottoposto a una visita in cui è emerso un problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra. E nelle prove di estensione dello stesso arto è sorto un dolore anche al tendine del ginocchio, motivo per il quale nel primo pomeriggio di sabato l’atleta è stato sottoposto, sempre in Portogallo, a una risonanza magnetica sulla quale lo staff nigeriano non a dato notizia, rimandando alla domenica ogni comunicazione. Ma ieri nessuna notizia è emersa sulle condizioni fisiche del giocatore del Napoli".