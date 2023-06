Gazzetta - Giuntoli pronto a rinunciare a 2mln pur di trasferirsi subito alla Juve: contatti con ADL

"Meglio stipendiare per un altro anno un dirigente dimissionario pur di ritardare di dodici mesi il suo sbarco alla Juventus?".

Dopo aver comunicato nei mesi scorsi la sua volontà di lasciare il Napoli, direzione Juventus, e dopo aver atteso la scelta dell'allenatore, adesso Cristiano Giuntoli sembrerebbe pronto ad entrare in contatto con Aurelio De Laurentiis per liberarsi immediatamente dai vincoli contrattuali che lo legherebbero agli azzurri fino al 2024. E lo farà proponendo una serie di rinunce economiche, scrive La Gazzetta dello Sport:

"Tra normali arretrati, premi (per la vittoria dello scudetto e per il percorso in Champions) e lo stipendio dell’ultimo anno di contratto (2023/24), potrebbero ballare fino a 2 milioni netti (circa 4 lordi). Non una cifra tale da far perdere il sonno a un facoltoso uomo d’affari come il presidente azzurro. Ma nemmeno due lenticchie. Soprattutto per chi, come De Laurentiis, in questi anni ha portato in alto il Napoli con razionalità e attenzione ai conti.

Meglio stipendiare per un altro anno un dirigente dimissionario pur di ritardare di dodici mesi il suo sbarco alla Juventus? O meglio togliersi la soddisfazione, dopo la clausola da 90 milioni di Higuain del 2016, di guadagnare ancora grazie ai bianconeri, anche se indirettamente, addirittura per il trasferimento di un manager e non di un giocatore?".