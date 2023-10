Gazzetta - Giuntoli vuole Zielinski gratis alla Juve: la situazione

Questa la notizia lanciata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Giuntoli vuole portare Piotr Zielinski alla Juventus a costo zero in estate. Questa la notizia lanciata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Per tutte queste ragioni il d.t. Cristiano Giuntoli e il d.s. Giovanni Manna si muovono su diversi fronti. Priorità all’inverno (da Samardzic a Hojbjerg), ma con un occhio rivolto anche alle possibili opportunità a parametro zero che si potrebbero presentare in vista dell’estate.

A partire da Piotr Zielinski, che ha il contratto in scadenza con il Napoli a giugno (2024), per il momento non ha ancora rinnovato e continua a essere corteggiato pure dall’Arabia Saudita. Per l’azzurro non c’è ancora una trattativa, ma in Polonia segnalano i bianconeri vigili. In caso di mancato prolungamento con il Napoli, ancora tutt’altro che scontato, un tentativo per il polacco è da mettere in conto. In questo momento la Juventus è spettatrice e non si fa troppe illusioni anche perché è consapevole del forte feeling tra Zielinski e l’ambiente Napoli.