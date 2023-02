Gazzetta - Guai a parlare di fortuna: il (quasi) trionfo tricolore passa dalla programmazione

Il Napoli è a +15 sulla seconda in classifica quando siamo quasi a fine febbraio, pertanto lo Scudetto pare obiettivo davvero vicino.

Il Napoli è a +15 sulla seconda in classifica quando siamo quasi a fine febbraio, pertanto lo Scudetto pare obiettivo davvero vicino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, ricordando che questa squadra e questo cammino non sono frutto del caso o della fortuna, ma della programmazione:

"C’è una parola che cozza con questo Napoli stellare è proprio la parola “fortuna”. Non c’è nulla di fortuito nel trionfo tricolore che sta rifinendo la squadra di Luciano Spalletti. Kvara non è stato pescato a caso tra le schede di Atripalda. Nel 2020 era già stato eletto miglior giocatore georgiano, era sotto gli occhi di tutti, giocava in Russia da dove la Bundesliga attinge a piene mani. Il d.s. Giuntoli ha covato l’idea nel tempo, l’ha protetta, perfezionata e ha portato a casa per 10 milioni un fenomeno che oggi vale 10 volte tanto. Solo a posteriori, ignorando la programmazione sommersa, si può pensare che il Napoli, con Kvara, abbia acquistato una schedina da 5 euro e abbia vinto 4 milioni. E così è per Osimhen”