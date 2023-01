Gazzetta - Il leader è il gioco e con l'Inter è venuto meno: il Napoli scacci subito i timori di 'crisetta'

E' così che si esprime La Gazzetta dello Sport nel giorno di Sampdoria-Napoli, una partita molto importante per il Napoli.

"Tocca ai leader. Agli uomini più importanti rialzare il Napoli e far sì che quella di Milano con l’Inter sia solo una parentesi e non una crisetta" . E' così che si esprime La Gazzetta dello Sport nel giorno di Sampdoria-Napoli , una partita molto importante per il Napoli, con la quale bisognerà immediatamente archiviare la sconfitta di Milano nello scontro diretto con l'Inter:

"Perché Luciano Spalletti («ci girano le scatole») è il primo a non essere contento della prestazione “timida” di San Siro. Sì perché al di là di giocate che non ti riescono e una forma che non può essere al top al 4 gennaio, con cinque mesi di partite davanti, conta l’atteggiamento: il modo di stare in campo e reagire alle difficoltà. Quel fuoco sacro che dovrebbe ardere dentro e che a Milano non si è proprio visto, o solo una fiammella che non bruciava un bel niente. Il tecnico dice di avere tanti leader in squadra, ma l’impressione è che finora il leader vero della capolista sia stato il gioco e venendo un po’ meno, con una condizione non ancora ottimale, le questioni si complichino un po’".