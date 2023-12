Gazzetta - Il Napoli aveva bisogno come l'aria di una vittoria: c'è una sola nota stonata

Il Napoli aveva bisogno come l’aria di un successo che gli ridesse autostima e che gli permettesse di “espugnare” il Maradona

Il Napoli aveva bisogno come l’aria di un successo che gli ridesse autostima e che gli permettesse di “espugnare” il Maradona, lo stadio di casa in cui non vinceva da settembre, in campionato contro l’Udinese.

Il Napoli negli ottavi di Champions per la terza volta consecutiva e non è poco, nel quadro di una stagione aggrovigliata, già segnata da un cambio di allenatore. Unica nota lievemente stonata l’ennesima prestazione un po’ così di Kvaratskhelia. Il georgiano si è mangiato un altro gol - non gigantesco come quello contro la Juve, ma siamo lì - e resta prigioniero del tunnel dell’insofferenza. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.