Gazzetta - Il Napoli è umano! Appannato e senza appetito, ma ha ancora 3 big-match

Lo scrive la Gazzetta dello Sport raccontando del ko interno del Napoli dopo 8 vittorie di fila e che mancava dal 10 aprile

"Tranquilli, sono umani. Bravissimi, ma umani", scrive la Gazzetta dello Sport raccontando del ko interno del Napoli dopo 8 vittorie di fila e che mancava dal 10 aprile: "Si è fermata anche l’entusiasmante cavalcata di Victor Osimhen che, dopo 8 giornate consecutive in gol, ha sbattuto contro la traversa. Per la premiata ditta Osi-Kvara, che ha ammassato finora 29 gol e 12 assist, un anomalo venerdì di digiuno: nulla che ha fatto cronaca. Anomalo anche il fatto di non aver segnato - due soli precedenti - per una macchina da calcio che ha già prodotto 58 reti. Ma, in quanto umano, il Super-Napoli ha diritto a una serata storta.