Gazzetta - Il Napoli 'malato' resta in quarantena; serve prestazione col Milan per la guarigione

"E vincere, in Italia come in Europa, aiuta a vincere e fa salire l’autostima del gruppo".

Il malato resta in quarantena, anche se la cura intrapresa sembra quella giusta. Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul momento del Napoli dopo la vittoria di Verona: "Ma per parlare di guarigione serviranno altre prestazioni di alto livello per ritrovare continuità e competitività. Come dire che dopo Verona ecco Berlino, contro un avversario alla portata. E vincere, in Italia come in Europa, aiuta a vincere e fa salire l’autostima del gruppo.

Aspettando poi la sfida col Milan domenica prossima al Maradona. Ecco, solo dopo una prestazione adeguata contro i rossoneri si potrà parlare di guarigione. Dunque dando il giusto rilievo alla vittoria di Verona, come sottolinea lo stesso Rudi Garcia, vediamo cosa sta cambiando nel Napoli per capire se queste variazioni potranno giovare nel prossimo futuro.