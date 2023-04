Gazzetta - Il Napoli perfetto s'è inceppato, nervoso pure nel finale. Col Milan sarà dura

Non era stata una serataccia balorda lo 0-4 con il Milan. Qualcosa s’è inceppato nel meccanismo fino a ieri perfetto di Spalletti

TuttoNapoli.net

Non era stata una serataccia balorda lo 0-4 con il Milan. Qualcosa s’è inceppato nel meccanismo fino a ieri perfetto di Spalletti, scrive la Gazzetta dello Sport collegando le due prestazioni: "Se non arriva la svolta, mercoledì con i rossoneri sarà dura. Questo Napoli soffre da morire con il Lecce, va avanti con Di Lorenzo, si fa raggiungere da Di Francesco e chiude felice solo per un patatrac Gallo-Falcone che regala il più imprevedibile degli autogol. La classifica è salva, il resto meno. Si capisce dagli abbracci liberatori dopo i gol, neanche fosse una finale, e dal nervosismo incomprensibile al 96’. L’arbitro fischia la fine e non consente a Politano di tirare da centrocampo a porta vuota. Era 2-1, il Lecce non avrebbe mai pareggiato, ma i nervi erano ancora a fior di pelle. Brutto segnale. Napoli, che cosa succede?"