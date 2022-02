Gazzetta - Il Napoli rovina tutto: dominio Barça imbarazzante, certezze azzurre frantumate

"In quattro giorni il Napoli rovina tutto" scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commentando il pesante ko contro il Barcellona

"In quattro giorni il Napoli rovina tutto" scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commentando il pesante ko contro il Barcellona: "Al di là dell’eliminazione in Europa e dello spettacolo di tiqui-taka offerto dal Barcellona rivitalizzato da Xavi, la squadra azzurra esce con le ossa rotte per il bis di prestazioni inguardabili: a Cagliari come contro i catalani. Che stanno salendo come rendimento e qualità di gioco, ma hanno dominato in maniera imbarazzante. La sfida al Barcellona, dopo l’illusione del Camp Nou, ha frantumato ogni certezza della squadra di Luciano Spalletti, che a questo punto sembra anch’egli perplesso sul da farsi".