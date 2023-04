Gazzetta - Improbabile Osimhen in campo col Milan: ci sarà solo in un caso

Victor Osimhen sempre più 'lontano' dalla trasferta Champions

Victor Osimhen sempre più 'lontano' dalla trasferta Champions. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il nigeriano spinge per rientrare domani a Milano, ma tecnico, medici e società hanno deciso che giocherà solo se non correrà rischi di ricaduta per il suo adduttore sinistro. Stamattina nuovi esami e solo dopo si deciderà se aggregarlo alla trasferta di Milano. E comunque ancora non si è mai allenato in gruppo dal suo rientro, a fine marzo, dalla nazionale. Per questo la presenza nella sfida di andata diventa sempre più improbabile.