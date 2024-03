Gazzetta - Inter di Inzaghi meglio del Napoli di Spalletti: differenziale di 52 punti in un anno

Così la Gazzetta dello Sport scrive in vista della sfida Inter-Napoli in programma questa sera a San Siro

"In un anno si è capovolta l’Italia: neanche il tempo di togliersi dagli occhi la bellezza del Napoli di Spalletti, ecco l’Inter di Inzaghi capace di arrampicarsi perfino più su". Così la Gazzetta dello Sport scrive in vista della sfida Inter-Napoli in programma questa sera a San Siro: "Sono i numeri, inequivocabili e testardi, a dare il senso del sorpasso: dopo 28 giornate, l’anno scorso gli azzurri erano davanti con 71 punti, 64 gol fatti e 20 presi, mentre la squadra di Inzaghi era, sì, fresca del passaggio ai quarti di Champions mancato quest’anno, ma aveva avuto un cammino accidentato in campionato. Era precipitata addirittura al quinto posto a pari punti con la Roma (50 con 47 reti segnate e 32 subite).

Leggere la classifica attuale con gli occhiali della stagione 2022-23 rischia di causare capogiri: adesso è l’Inter tiranna a comandare con 4 punti in più rispetto al vecchio Napoli di Luciano. È ormai nell’iperuranio a 75 con una differenza reti a cui si stenta a credere, 70 fatti e 13 subiti. La squadra ora allenata da Calzona, invece, è ancora settima a quota 44 punti (43-32). Insomma, i nerazzurri sono passati in un anno dal dover arrancare a -21 dalla capolista al volare al +31 dallo stesso Napoli: il differenziale è di 52 punti".