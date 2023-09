Gazzetta - Irriconoscibili: servivano acquisti di maggior spessore per evitare down motivazionale

Nell'analisi della partita, La Gazzetta dello Sport ci va giù pesante con la critica verso gli azzurri:

Prima sconfitta per il Napoli, che dopo aver cominciato il campionato con due vittorie di fila si ferma in casa contro la Lazio. E per la prima volta dopo quasi un anno non è più primo in classifica. Nell'analisi della partita, La Gazzetta dello Sport ci va giù pesante con la critica verso gli azzurri:

"Spaventata all’inizio, la squadra di Sarri è cresciuta e nella ripresa ha rischiato di dilagare: 2 gol cancellati dal Var. Il gol-partita del giapponese suggerisce la parola harakiri, perché il Napoli ha contribuito con strafalcioni difensivi. Più in generale, dopo un buon primo tempo, è imploso, tatticamente disordinato, irriconoscibile nelle sue stelle (specie Osimhen) e nello spirito. Per la prima volta, dopo due giornate da vero Napoli, si è intuito il rischio sollevato in estate: il fisiologico down motivazionale da pancia piena che il mercato avrebbe dovuto disinnescare con acquisti di maggior spessore che portassero entusiasmo e novità. Come sta succedendo al Milan. E come, nel suo piccolo, può succedere alla stessa Lazio. A parte il gol di Kamada, l’esordio del francese Guendouzi è stato più che promettente. L’onda lunga dello scudetto non dura in eterno. Il vero lavoro di Rudi Garcia comincia ora".