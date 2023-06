Gazzetta - Italiano neanche entra in lista: ADL valuta Galtier ed ha incontrato Garcia

Erano quaranta e resteranno tali, perché non c’è stata nemmeno l’opportunità di inserire Vincenzo Italiano nella lista

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Erano quaranta e resteranno tali, perché non c’è stata nemmeno l’opportunità di inserire Vincenzo Italiano nella lista degli allenatori che impegna i pensieri di Aurelio De Laurentiis, scrive la Gazzetta dello Sport con riferimento all'incontro positivo tra il tecnico viola e la proprietà della Fiorentina. Non cambia nulla per il lungo giro di telefonate esplorative di ADL che per qualcuno si sono anche trasformati in un incontro: è il caso di Rudi Garcia, con cui - si legge - il presidente ha cenato a Roma due giorni fa: "L’allenatore sarebbe ben felice di tornare in un contesto competitivo come la Serie A, dopo la parentesi poco entusiasmante in Arabia Saudita all’Al-Nassr. Ma c’è anche un altro francese nell’elenco dei candidati: Christophe Galtier. Il presidente ne è rimasto piacevolmente colpito nel 2021, catturato dall’impresa del suo Lille in grado di rompere l’egemonia del Paris Saint-Germain.

C’era stato un contatto e poco altro, poi il tecnico optò per il Nizza e il Napoli scelse Luciano Spalletti. A Parigi ha vinto il campionato ma nemmeno lui è riuscito a tradurre una spropositata quantità di talento nella vittoria della Champions.