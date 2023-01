Gazzetta - Kvara, il ciclone vuole diventare un fenomeno duraturo

La Gazzetta dello Sport in edicola esalta il ritorno in campo del georgiano, che questa sera tornerà titolare in campionato

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it "Dove eravamo rimasti con Kvara? Ai brusii di sorpresa e ammirazione di Liverpool, con Anfield e la Kop zittiti dai suoi dribbling secchi, da quelle sterzate che hanno fatto innamorare i napoletani e anche semplicemente chi ama il calcio". La Gazzetta dello Sport in edicola esalta il ritorno in campo del georgiano, che questa sera tornerà titolare in campionato dopo aver saltato gli ultimi tre match del 2022 per problemi alla schiena.