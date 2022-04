Gazzetta - La chiave è in mezzo: c'è un dato che certifica qualità oltre la media a centrocampo

Fabian Ruiz, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski. Potrebbe essere questi tre i calciatori determinanti oggi contro la Fiorentina

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabian Ruiz, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski. Potrebbe essere questi tre i calciatori determinanti oggi contro la Fiorentina, stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport: "L’ingegno risiede lì in mezzo. Se riesci a far girare rapido il pallone ed eviti la pressione avversaria, ecco che trovi più soluzioni verticali per servire gli attaccanti. Il Napoli è una delle squadre che meglio riesce in questo, al di là del sistema di gioco che usa e anche dagli uomini che schiera. Contro una Fiorentina che aggredirà alto e farà densità in mezzo, ecco che la chiave di soluzione potrebbe essere proprio lì in mezzo.

[...] C’è un dato che dà la dimensione della qualità che il Napoli riesce a esprimere in mezzo al campo. In media un centrocampista di serie A effettua circa l’83 per cento di passaggi precisi. Ebbene Zielinki viaggia quasi all’85 per cento, con Lobotka e Fabian addirittura sopra il 90. Insomma non solo è difficile toglier palla a questi tre (Anguissa è fermo per squalifica) ma anche limitarne le linee di passaggio".