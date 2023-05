Gazzetta - La 'dote' di Accardi: può portare Vicario in azzurro con l'addio di Meret

o scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il dirigente dell'Empoli potrebbe portare con se anche un rinforzo

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Pietro Accardi pare essere il primo candidato a prendere il posto di Cristiano Giuntoli, destinato a lasciare Napoli, nel ruolo di direttore sportivo. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il dirigente dell'Empoli potrebbe portare con se anche un rinforzo per la rosa del Napoli.

"E uno degli ultimi gioielli portati a Empoli, il portiere Guglielmo Vicario - acquistato dal Cagliari per poco più di otto milioni - oggi è uno dei numeri 1 più in vista e con maggiore mercato. E alla fine Accardi potrebbe portarlo con sé al Napoli. Perché Alex Meret si sta guardando attorno per capire se avrà ancora fiducia in azzurro, dopo una buona stagione, oppure preferirà fare una nuova esperienza. Alla fine Vicario diventerebbe l’ideale sostituto, da un friulano all’altro (entrambi cresciuti nell’Udinese), certo la bottega Empoli rimane cara e si parla di una quotazione di circa 15 milioni, ma alla fine De Laurentiis e Corsi hanno sempre concluso ottimi affari per entrambi