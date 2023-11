Gazzetta - La tentazione di Garcia: cambio modulo per far convivere i due bomber

Il Napoli alla ripresa dopo la sosta per le nazionali avrà quattro gare in sequenza da brivido

Un cambio modulo per far convivere Osimhen con Raspadori. Questo lo scenario ipotizzato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Seppur con caratteristiche fisiche e tecniche completamente diverse, parliamo di attaccanti che si muovono parecchio e non intendono in senso statico il ruolo. Garcia non nasconde da tempo di pensare al 4-2-3-1 per avere alternative meno leggibili per gli avversari e al tempo stesso sfruttare meglio alcune qualità in rosa.

Il Napoli alla ripresa dopo la sosta per le nazionali avrà quattro gare in sequenza da brivido: Atalanta a Bergamo, Real a Madrid, Inter al Maradona e Juventus a Torino. Sarà la chiave della stagione, il momento in cui la squadra azzurra dovrà dimostrare se è ancora davvero in grado di difendere quello scudetto portato orgogliosamente sul petto. Avere la possibilità di giocarsi quelle partite sommando le potenzialità di Osimhen a quelle di Raspadori, senza dimenticare gli altri, potrebbe dare una svolta alla stagione azzurra".