Gazzetta - Lo strike di Kvara! Fa cadere tutti i birilli dell'Atalanta come il grande Lebowski

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non è stato un tiro, ma uno strike. I difensori dell’Atalanta erano bianchi e tutti in fila, come birilli da bowling, scrive la Gazzetta dello Sport per raccontare dell'eurogol di Khvicha Kvaratskhelia: "Ne ha fatti cadere tre con una sterzata e ha tuonato in rete, come neanche il grande Lebowski. Un gol magnifico, che ha sbloccato la partita al 15’ della ripresa e ha cucito ancora di più lo scudetto sulle maglie del Napoli.