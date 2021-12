Gazzetta - Lobotka, il muscolo si era già infortunato a settembre: servirà cautela per il rientro

Stanislav Lobotka si è fermato, e non sarà per pochissimo, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. Vale a dire sul muscolo che già si era infortunato con la Slovacchia a settembre, dunque servirà cautela sui tempi di recupero, anche se lo staff spera di rimetterlo in piedi per la sfida-scudetto con il Milan, fra meno di due settimane