Gazzetta - Lozano se non va via può fare la fine di Milik e Fabian

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al momento quella di Lozano è la situazione che si è “mossa” di meno. Nel senso che i nuovi agenti di Lozano stanno valutando soluzioni americane (come il contatto con i Los Angeles Galaxy) e finora non hanno cercato un dialogo con la società per provare a rinnovare il contratto. De Laurentiis il suo messaggio l’aveva mandato chiaro. Il presidente è pronto al braccio di ferro come già fece con Milik (rimasto quattro mesi fuori squadra prima di trasferirsi nel gennaio 2021 al Marsiglia) e anche con Fabian Ruiz nel ritiro della scorsa estate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.