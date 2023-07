Gazzetta - Maxime Lopez vuole il Napoli: ora l'affare può decollare, la cifra per la chiusura

Maxime Lopez vuole il Napoli, che a sua volta è interessato al centrocampista francese. E ora l'affare può decollare, scrive La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Maxime Lopez vuole il Napoli, che a sua volta è interessato al centrocampista francese. E ora l'affare può decollare, scrive La Gazzetta dello Sport: "Il marsigliese è assai motivato a scegliere i campioni d’Italia. Una trattativa che può decollare direttamente fra De Laurentiis e Carnevali: le valutazioni del cartellino partono da 10 e arrivano a 15 milioni. Con dilazioni di pagamenti e bonus un accordo non è difficile da trovare.

Garcia conosce bene le caratteristiche del suo uomo che sa fare il centrale, ma anche la mezzala, il trequartista e persino l’esterno destro d’attacco nel 4-2-3-1. Una duttilità importante per il tecnico che non vuole rimanere ingabbiato in un unico modo di stare in campo, ma ha bisogno anche dell’inventiva dei singoli"