Gazzetta - Mercato non ha inciso, Lindstrom grande equivoco: può trovare spazio in altro ruolo

Il mercato estivo non ha inciso molto sul nuovo assetto. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza l'impatto dei nuovi acquisti in casa Napoli: "Cominciando dal brasiliano Natan, che in prospettiva può diventare un ottimo difensore ma che attualmente non può avere in campo il carisma del sudcoreano Kim Minjae. Così come lo svedese Jens Cajuste per certi versi sta già facendo meglio del francese Tanguy Ndombele, ma non è ancora maturo per rivestire un ruolo all’altezza del centrocampo di grande qualità che può schierare il Napoli.

Diverso il discorso sul danese Jesper Lindstrom, costato ben 25 milioni e che in rosa ha preso il posto del messicano Hirving Lozano. E l’equivoco sta proprio qui, nel senso che l’ex Eintracht non è un esterno di ruolo: si può adattare ma è stato sempre abituato ad agire nella trequarti. E chissà che nel tempo non possa diventare invece un’ottima soluzione come mezzala.