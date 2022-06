Gazzetta - Mertens, c'è la Roma e gli agenti possono scendere sotto i 3,5mln totali

Vista la trattativa in salita col Napoli, gli agenti di Mertens hanno cominciato a fare il loro mestiere, scrive la Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vista la trattativa in salita col Napoli, gli agenti di Mertens hanno cominciato a fare il loro mestiere, scrive la Gazzetta dello Sport che racconta dell'interesse della Roma: "Il valore di Mertens non è in discussione, ma a suscitare delle perplessità sono i 35 anni già compiuti. Occhio, però, perché la carta d’identità potrebbe paradossalmente rappresentare anche un vantaggio. In presenza di un giocatore fisicamente integro, infatti, lo Special One potrebbe avere una gestione mirata, che dia vetrina al belga nei momenti che contano davvero, oppure quando occorre sparigliare i giochi nelle gare difficili.

Logico, però, che ci sarà da discutere con attenzione anche il contratto. Sembra, infatti, che gli agenti di Mertens abbiano abbassato sensibilmente le pretese rispetto ai 2,6 milioni (all’anno) più 1,4 di bonus alla firma su cui avevano impostato le trattative con il Napoli. Difficile, comunque, che il belga possa scendere sotto un ingaggio da 3,5mln complessivi, a meno di clausole agevoli per un secondo anno. Una decisione - si legge - verrà presa non prima della prossima settimana, al rientro a Roma del gm Pinto dalle vacanze.