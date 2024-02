Gazzetta - Mezzo prodigio del Napoli, la svolta quando Calzona toglie l'inesistenza Kvara

L’1-1 con il Barcellona è un mezzo prodigio considerando l’instant-debutto di Francesco Calzona

L’1-1 con il Barcellona è un mezzo prodigio considerando l’instant-debutto di Francesco Calzona. Come scrive La Gazzetta dello Sport, nell'analisi della gara, la svolta del match arriva "grazie anche ai cambi coraggiosi di Calzona, soprattutto l’inesistente Kvara. Comincia un’altra partita: un quarto d’ora finale nel quale Osimhen, alla prima palla buona, trova il pari mettendo a nudo tutti i limiti della difesa fin lì ben mascherati. Per poco non arriva il 2-1. Insomma, niente è perduto da qui al ritorno perché il Barça, come dicono in Spagna, ha tanti problemi".