Gazzetta - Napoli-AZ, a Palazzo San Giacomo summit tra istituzioni sanitarie e politiche: la situazione

La situazione di Napoli-AZ Alkmaar potrebbe evolversi in maniera decisiva già nella giornata di oggi. I tanti contagi emersi nella squadra olandese hanno messo ovviamente in apprensione tutto l'ambiente azzurro, che ha già vissuto un'esperienza delicata con il Covid legata al focolaio scoppiato in casa Genoa, con tutte le polemiche del caso che hanno portato fino alla sconfitta a tavolino contro la Juventus.

Resta da capire, in queste ore, se la partita verrà giocata. Una delle carte più pesanti da giocare resta in mano all'ASL partenopea che, vista la delicata situazione in casa olandese, potrebbe ovviamente decidere di non far scendere in campo le due squadre. Oggi, dunque, potrebbero arrivare novità importante visto che - come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport - "un summit potrebbe svolgersi, stamattina, a Palazzo San Giacomo, sede dell’amministrazione comunale. Le componenti politiche e sanitarie dovrebbero confrontarsi per capire cosa potrebbe accadere".