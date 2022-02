Gazzetta - Napoli, che occasione! Un altro bivio per tornare in vetta al campionato

a squadra di Spalletti ha una nuova chance per rialzare la testa e risalire in vetta alla classifica

© foto di www.imagephotoagency.it

Ora Luciano Spalletti non ammette più nessun rinvio. Vuol ritrovare subito il suo Napoli, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport in merito al Napoli, reduce dalle delusioni col Barcellona ed il pareggio sofferto di Cagliari. La squadra di Spalletti ha una nuova chance per rialzare la testa e risalire in vetta alla classifica: "Contro la Lazio gli azzurri di Spalletti possono rilanciarsi nel giro scudetto e presentarsi nel migliore di modi al faccia a faccia del Maradona del 6 marzo col Milan (ieri scattata la vendita dei biglietti). Ma la sfida dell’Olimpico è un bivio pericoloso per il Napoli. Perché non può lasciarsi sfuggire una nuova chance da capolista però l’avversario pilotato dall’ex Sarri è a sua volta carico di motivazioni e prospettive".

Problemi da risolvere: "Proprio il flop del reparto più affidabile ha accesso l’allarme sul momento della squadra di Spalletti. Che non vince da quattro partite (comprese le due di Coppa). La priorità di Spalletti è quella di rinsaldare la difesa negli equilibri con gli altri reparti perché in copertura pesano le assenze di Anguissa e Lobotka. E domani sera il Napoli avrà di fronte il miglior attacco versione casalinga della A (31 gol della Lazio nelle sfide interne). Ma Spalletti confida pure nelle risorse offensive".