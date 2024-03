Gazzetta - Napoli fuori con dignità: pagate fragilità difensiva e serata no di Osimhen-Kvara

Il Napoli è fuori dalla Champions League. Dopo il 3-1 rimediato ieri a Montjuic contro il Barcellona, gli azzurri vengono eliminati

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è fuori dalla Champions League. Dopo il 3-1 rimediato ieri a Montjuic contro il Barcellona, gli azzurri vengono eliminati. Ma dal punto di vista della prestazione un po' di soddifsfazione può esserci. E' quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nella sua analisi:

"Il Napoli, a differenza della Lazio, è però uscito bene, con dignità. Ha guardato negli occhi il Barcellona e lo ha affrontato alla pari. Francesco Calzona ha accorciato il divario con il gioco, il risultato lo ha determinato la qualità dei giocatori. Il Barça ne ha alcuni eccezionali, uno ha 16 anni, si chiama Yamal ed è destinato a prendersi la scena dei prossimi due decenni.

Il Napoli ha pagato una certa fragilità difensiva e la serata sbagliata dei suoi attaccanti più forti. Osimhen si è divorato un gol in apertura di match. Kvaratskhelia si è limitato a un paio di tiri fuori di poco, per lunghi tratti il georgiano è stato trasparente e ininfluente. Toccava a loro aggiungere quel qualcosa in più, non lo hanno fatto. Sul 2-1, verso la fine della ripresa, Lindstrom di testa si è mangiato il 2-2 che avrebbe trascinato la partita ai supplementari. Il Napoli si è giocato la qualificazione ai quarti in questi due estremi, lo spreco di Osimhen in principio e l’errore di Lindstrom pochi minuti prima del 3-1 di Lewandowski".