Gazzetta - Napoli mette nel cestino l'ordine costituito e scala tutte le gerarchie

L’ultima uscita ad Anfield ricordava il precedente del dicembre 2018, quando la squadra di Carlo Ancelotti si giocò tutto in casa dei Reds.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel sorteggio di agosto, il Napoli era in terza fascia. Due mesi dopo è sempre primo e isolato nel girone, con cinque vittorie. Sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola si esalta il cammino in Champions della squadra di Spalletti: "Il Napoli di questa stagione scala le gerarchie, mette nel cestino l’ordine precostituito. Per chiudere al primo posto anche il gruppo, potrà perdere a Liverpool per 3-0, un margine considerevole. Quando è stato composto il calendario, l’ultima uscita ad Anfield ricordava il precedente del dicembre 2018, quando la squadra di Carlo Ancelotti si giocò tutto in casa dei Reds. E venne eliminata. Sarà un altro spareggio?, si pensava. Macché. Questo Napoli è superiore.

Anche la qualificazione già raggiunta nel turno precedente, mai successo nella sua storia, non ha fermato la banda di Luciano Spalletti, alla dodicesima vittoria consecutiva. E’ un altro primato che si aggiunge nell’ottobrata napoletana, deliziosa come quella meteorologica. Ai tempi di Diego Maradona in campo e Ottavio Bianchi in panchina vennero registrati undici successi di fila, ma a cavallo di due stagioni: adesso anche i dettagli sono stati sistemati, superati".