Gazzetta - Napoli s'è informato su Goncalo Inacio: valutazione monstre dello Sporting

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che fa iil punto sulla caccia in casa azzurra all'erede di Kim Min-Jae.

TuttoNapoli.net

Un nome nuovo da aggiungere alla lista per la difesa: si tratta di Goncalo Inacio, centrale classe 2001 in forza allo Sporting Lisbona. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che fa iil punto sulla caccia in casa azzurra all'erede di Kim Min-Jae.

"Danso, austriaco del Lens, potrebbe essere il sostituto di Kim. Ma restano in pista anche il croato Sutalo, l’inglese Kilman e il francese Lacroix. Il Napoli si è informato anche con lo Sporting di Lisbona su Gonçalo Inacio, centrale classe 2001 che ha già esordito nella nazionale portoghese, ma anche la sua valutazione è oltre i 30 milioni" spiega la rosea..