Gazzetta - Nell'intervallo di Empoli Osimhen ce l’aveva con Spalletti: il motivo

L'edizione odierna della Gazzetta svela un retroscena relativo alla gara del Castellani.

La fame e la trance agonistica di Victor Osimhen è qualcosa che a volte sorprende anche Luciano Spalletti, come sabato a Empoli. L'edizione odierna della Gazzetta svela un retroscena relativo alla gara del Castellani.

"Alla fine del primo tempo l’attaccante nigeriano ce l’aveva anche con l’allenatore perché voleva una squadra ancora più spietata ricordando com’era finita l’anno scorso nello stesso stadio toscano, con la rimonta subita nel finale. Atteggiamenti da leader, che come tale quando è uscito, nonostante mancassero solo sei minuti alla fine, era quasi arrabbiato. E non c’è egoismo, perché Victor è il primo ad applaudire Simeone, incitandolo. Insomma il Napoli che ha 18 punti di vantaggio sulla seconda (mai successo prima alla 24a giornata)sta scoprendo passo dopo passo la crescita esponenziale del suo centravanti, uno dei più forti d’Europa e a questo punto è lecito domandarsi: può un attaccante di razza come lui riuscire a battere quel record di 36 gol che proprio con la maglia azzurra stabilì Gonzalo Higuain nella stagione 2015-16?